الاحتلال يعتدي على الأسير عماد جعيدي

قلقيلية- وطن للأنباء: ذكرت مصادر من سجن النقب ان عناصر من مصلحة السجون اعتدت على الأسير عماد جعيدي (30 عاماً)، المحكوم بالسجن الفعلي ثلاث سنوات ونصف.

واشارت المصادر الى انه "اثناء نقل الأسير جعيدي الى عيادة السجن، اعتدى عناصر من مصلحة السجون عليه بالضرب المبرح، ما دفع الاسرى في اقسام سجن النقب للاحتجاج على ذلك، لا سيما وان الاسير عماد جعيدي يعاني من مرض عصبي ويحتاج الى الرعاية الطبية".

يذكر ان الاسير عماد جعيدي وهو من سكان مدينة قلقيلية معتقل منذ شباط عام 2015.