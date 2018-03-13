اغلاق عيادات دون تراخيص في ضواحي القدس

القدس- وطن للأنباء: أغلقت وزارة الصحة بمساندة الشرطة، اليوم الثلاثاء، عيادات ومراكز صحية تعمل دون تراخيص في منطقة العيزرية في ضواحي مدينة القدس المحتلة.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه بناء على كتاب موجه من رئيس نيابة رام الله إلى شرطة ضواحي القدس بخصوص العيادات والمراكز الصحية التي تعمل دون تراخيص رسمية في بلدة العيزرية، تم التحرك برفقة وزارة الصحة لإغلاق العيادات والمراكز المستهدفة، وقد تم إغلاق عيادتين تعملان دون تراخيص رسمية.