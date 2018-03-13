انستغرام تختبر إعادة ترتيب المنشورات حسب الزمن

وطن للأنباء-وكالات: إن كنت أحد المنزعجين من طريقة ترتيب منشورات انستغرام الحالية وذلك حسب الأهمية، فإن انستغرام قد تعيد إليك الترتيب حسب الزمن كما كان سابقًا، إذ لاحظ بعض المستخدمين اختبارها لهذا الترتيب.

ونشر أحد المستخدمين فيديو على انستغرام يظهر كيف أن المنشورات أصبحت تظهر حسب توقيت نشرها وليس حسب أهميتها له وفق خوارزمية الشركة.

بادئ الأمر كانت المنشورات على انستغرام ترتب حسب الزمن بحيث تعرض الأحدث أولاً والأقدم أخيراً. لكن غيّرت الخدمة اسلوب العرض وفق خوارزمية خاصة تعرض الأهم للمستخدم أولاً بغضّ النظر عن توقيت نشره.

وهذا التغيير كان مزعجاً للكثير من المستخدمين وتزايدت المطالبات بإعادة الترتيب الزمني لأنه كان أسهل في التصفح ومتابعة تسلسل المنشورات المنطقية من نفس الحساب.

بما أن الأمر قيد الاختبار حالياً فهذا لا يؤكد أو ينفي إعادتها رسمياً، كل شيء ممكن، وما علينا سوى الانتظار.