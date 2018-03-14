إشبيلية يطيح بمانشستر يونايتد خارج دوري الأبطال

وطن للأنباء- وكالات: عاد إشبيلية الإسباني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد 60 عاما بفضل هدفين لنجمه الفرنسي وسام بن يدر صدم فيهما مانشستر يونايتد الإنجليزي 2-1 الثلاثاء على ملعب "أولد ترافورد" في إياب ثمن النهائي.

وسجل بن يدر هدفيه في الدقيقتين 74 و78، فيما سجل البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الوحيد لمانشستر يونايتد في الدقيقة 84.

وكان الفريقان قد تعادلا ذهابا 0-0.

ولحق إشبيلية بالتالي بمواطنه ريال مدريد بطل النسختين الماضيتين، وروما ويوفنتوس الإيطاليين، ومانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين.

ويختتم الدور ثمن النهائي الأربعاء فيلتقي برشلونة الإسباني مع تشيلسي الإنجليزي (1-1)، وبشكتاش التركي مع بايرن ميونخ الألماني (0-5).

وتعود المرة الأخيرة التي بلغ فيها إشبيلية ربع النهائي إلى عام 1958 حين حقق أفضل نتيجة له في البطولة.

وهو الفوز الأول لإشبيلية المتوج بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ثلاث مرات بين العامين 2014 و2016، في الدور الـ16 لدوري الأبطال.

كما أنه فوزه الأول في مبارياته السبع في إنجلترا، إذ خسر ثلاث مرات وتعادل في مثلها.

وأبقى مورينيو لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا على مقاعد البدلاء، ودفع بالبلجيكي مروان فيلايني بدلا منه.

وكان المدرب البرتغالي أبعد بوغبا عن مباراة الذهاب أيضا وأشرك الشاب سكوت ماكتوميناي بدلا منه. كما أن الفرنسي غاب عن مباراة القمة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي السبت الماضي للإصابة.

وكان بوغبا قد انضم إلى مانشستر يونايتد من يوفنتوس الإيطالي قبل انطلاق الموسم الماضي مقابل صفقة قياسية في حينها بلغت 116 مليون دولار. وتوترت علاقته بمورينيو مؤخرا.

من جهته، يعود فيلايني إلى التشكيلة الأساسية بعد غياب خمسة أسابيع بسبب الإصابة، وهو كان شارك في آخر 20 دقيقة أمام ليفربول.

وأشرك مورينيو في خط الهجوم ماركوس راشفورد صاحب هدفي الفوز في مرمى ليفربول (2-1) إلى جانب البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي أليكسيس سانشيز.

وخلافا للتوقعات، كان إشبيلية الطرف الأفضل في الشوط الأول لا سيما في أول نصف ساعة شكل فيه خطورة على مرمى الحارس الإسباني دافيد دي خيا بحصوله على عدد من الفرص السانحة للتسجيل.

أولى الفرص الخطرة كانت من كرة رأسية للأرجنتيني خواكين كوريا إثر ركنية من الجهة اليسرى علت عارضة مانشستر بقليل في الدقيقة التاسعة.

ووصلت كرة إلى الكولومبي لويس مورييل فسددها قوية بيسراه مرت قريبة جدا من القائم الأيسر لمرمى دي خيا (27).

وتحرك أصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وكاد فيلايني يخطف الهدف الأول في الدقيقة 38 حين تابع كرة قوية بيسراه من داخل المنطقة لكن الحارس سيرجيو ريكو أبعدها إلى ركنية.

وكان الإيقاع أسرع في الشوط الثاني أفلت فيه مرمى إشبيلية من هدف في الدقيقة 52 إثر كرة من جيسي لينغارد من داخل المنطقة أبعدها ريكو بيده اليمنى.

وزج مورينيو ببوغبا في الدقيقة 60 بدلا من فيلايني، وكانت له كرة قوية مرت قريبة من القائم الأيمن (72).

ونجح إشبيلية في هز الشباك في الدقيقة 74 حين انطلق بهجمة سريعة وصلت على أثرها الكرة إلى الفرنسي وسام بن يدر فتابعها لحظة دخول المنطقة في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى دي خيا.

وأضاف بن يدر الهدف الثاني بعد أربع دقائق إثر متابعة رأسية حيث لمس دي خيا الكرة لكنه حطت خلف خط المرمى.

وقلص لوكاكو الفارق قبل النهاية بست دقائق حين تابع كرة بلمسة واحدة وصلته من ركلة ركنية من الجهة اليسرى في المرمى.