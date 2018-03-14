بينهم سعدات والشوبكي.. 8 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في السجون

رام الله- وطن للأنباء: أفادت إذاعة "صوت الاسرى"، أن الأسير اللواء فؤاد الشوبكي، وأمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات وسبعة آخرين يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال.

والأسير أحمد سعدات (64 عامًا) هو الأمين العام الحالي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومعتقل منذ عام 2006 ومحكوم بالسجن 30 عامًا، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال؛ ومعظم أفراد عائلته محرومون من الزيارة منذ تاريخ اعتقاله.

والأسير اللواء فؤاد الشوبكي (76 عاماً) شيخ الأسرى الفلسطينيين وأكبر الأسرى سناً في سجون الاحتلال ، وهو معتقل منذ عام 2006، ومحكوم بالسجن 20 عاماً، ويعاني من أوضاع صحية صعبة تفاقمت جراء الظروف الحياتية الصعبة التي يعيشها في الأسر.

كما دخل ستة أسرى آخرين اليوم أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال وهم :

من مدينة رام الله/ الأسير جمعة مصطفى محمد صباح (36 عامًا) المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 12 عامًا في السجون.

والأسير محمد محمود محمد شريف زمرة (33 عامًا) المحكوم بالسجن 14 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 12 عامًا في السجون.

ومن الخليل/ الأسير ياسر أيوب عبد الفتاح عصفور "أبو تركي" المعتقل منذ عام 2006، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة وأمضى 12 عامًا في السجون.

والأسير أحمد محمد عبد عودة (28 عامًا) من بيت لحم المحكوم بالسجن 14 عامًا ومعتقل منذ عام 2010، وأمضى ثمانية أعوام في السجون.

ومن قطاع غزة/ الأسير إبراهيم عبد المنعم إبراهيم أبو عرام من رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 24 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا في السجون.

والأسير علي عويضة سليم أبو خوصة (36 عامًا) من مخيم جباليا شمال القطاع المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.