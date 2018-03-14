الاحتلال يقتحم منزلي نائبين من حماس ويصادر أموال

بيت لحم- وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، منازل نائبين في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح في بيت لحم.

وأوضح النائب أنور الزبون خلال حديثه لـ وطن للأنباء أن جيش الاحتلال اقتحم فجراً منزله في بيت لحم، وجرى تفتيشه بالكامل، ثم تهديده وتهديد نجله همام بالقيام بأي عمل "يخل بأمن دولة الاحتلال" وفق ما قاله ضابط الاحتلال.

فيما قاتحمت قوات الاحتلال أيضاً منزل النائب خالد طافش، وفتشته وهددته.

وشار طافش لـوطن للأنباء أن جيش الاحتلال صادر مبلغاً مالياً من منزله قدره 1800 شيقل، بحجة أنها تدعم ما يسمونه "الارهاب".

وكان الاحتلال اعتقل النائبين طافش وزبون في آذار العام المنصرم وأفرج عنهم في تموز العام ذاته، بعد اعتقال اداري استمر 4 أشهر.