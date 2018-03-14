إلغاء أمر هدم منزل في قلنسوة

رام الله- وطن للأنباء: ألغت ما تسمى بمحكمة الصلح، الثلاثاء، أمر هدم لمنزل في المنطقة الغربية لمدينة قلنسوة بالداخل الفلسطيني المحتل، وذلك بعد أن هُدم المنزل العام الماضي.

وكانت سلطات الاحتلال هدمت في مطلع يناير 2017 المنصرم،11 منزلاً ومنشأة في مدينة قلنسوة بذريعة البناء غير المرخص.

وهدم الاحتلال منزل مواطن من مدينة قلنسوة في ذلك الحين، حيث كان مأهولا بالسكان وبعدها أنشأ صاحب المنزل المهدوم منزلاً آخر على نفس قطعة الأرض لكن وفق القانون، أي أن المنزل الجديد أصغر مساحة من المنزل الذي هُدم، لكن بالرغم من استوفاء صاحب المنزل جميعَ الشروط القانونية، إلا أن السلطات الإسرائيلية أرسلت له أمر هدم مرة أُخرى، وبعد مساع قضائية تم إلغاء أمر الهدم.