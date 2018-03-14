البنك الوطني ينظم فعالية للأسبوع المصرفي للأطفال والشباب في فرعه بالقدس

رام الله- وطن للأنباء: نظم البنك الوطني فعالية للأسبوع المصرفي للأطفال والشباب في فرعه بالقدس، زار خلالها طلبة من مدرسة الرينسانس فرع ضاحية البريد. حيث تعرف الطلبة على أفسام الفرع وطبيعة عمل المصارف والخدمات البنكية التي تقدمها البنوك، شملت الشيكات والحسابات والبطاقات، مع التأكيد على أهمية الادخار وتحفيزهم على البدء بذلك منذ سن مبكر.

وتعليقا على ذلك، شددت مسؤولة العلاقات العامة في البنك الوطني ريم عناني، على أهمية نشر التوعية المصرفية في المجتمع الفلسطيني بدء من الجيل الصغير وترسيخ أهمية الادخار لديهم، مثنية على دور سلطة النقد الفلسطينية بالخصوص بتخصيص يوم للادخار الوطني خلال هذا الاسبوع تأكيدا على ذلك.

وأشارت عناني الى ان الوعي المصرفي عند الأطفال في تطور ملحوظ، حيث ان هذا بدا جليا من خلال الاستفسارات التي يتم طرحها عند زيارتهم المصارف واجاباتهم على الاسئلة التي يقوم طاقم البنك بتوجيهها لهم حول الخدمات المصرفية.

والجدير ذكره، ان طواقم البنك الوطني ومع نهاية يوم الخميس ستكون قد زارت 83 مدرسة في مختلف محافظات الوطن ركزت على نشر التوعية المصرفية لصفوف الثامن الأساسي في المدارس المستهدفة .