الاحتلال هدم 5 آلاف منزل في القدس منذ النكسة

القدس- وطن للأنباء: ذكر تقرير نشره "مركز أبحاث الأراضي" في القدس، أن الاحتلال هدم 5 آلاف منزل فلسطيني بذريعة عدم الترخيص منذ عام 1967، وهجّر الآلاف من سكان مدينة القدس.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل هدمت أكثر من 1700 منزل في المدينة المقدسة بين عامي 2000 و2017، مما أدى إلى تهجير نحو 10 آلاف فلسطيني.

وقبل حرب 1948 تسبب الاحتلال الإسرائيلي في تهجير أكثر من 67 ألف مقدسي، ونحو 30 ألفا بعدها، في حين هجر المدينة نحو 70 ألف فلسطيني في العام 1967.

وكشف التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي هدم 39 قرية تابعة للقدس وهجر نحو 198 ألفا من سكانها عام 1948، إذ لم تتوقف سياسة الهدم والمنع من البناء إلى يومنا هذا.

وعلى مدار سنوات الاحتلال، انحسرت الأراضي المتاحة للفلسطينيين في القدس من أجل البناء، وارتفعت تكاليف الترخيص لتصل إلى نحو 30 ألف دولار للمسكن الواحد.

وأكد المركز في تقريره إلى أن السكان الفلسطينيين في القدس بحاجة إلى 2000 وحدة سكنية سنويا، مشيرا إلى أن نحو نصف المقدسيين البالغ عددهم نحو 380 ألف نسمة، يعيشون في مساكن غير مرخصة.