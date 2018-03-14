صور| الروائي السوري خليل النعيمي يتبرع بجائزة محمود درويش لنادي الأسير

رام الله- وطن للأنباء- إبراهيم عنقاوي: تبرع الكاتب والروائي السوري خليل النعيمي، اليوم الأربعاء، بالقيمة المادية لجائزة محمود درويش للإبداع 2018 التي حصل عليها أمس، والبالغة 25 ألف دولار، لصالح نادي الأسير الفلسطيني.

وفي لحظات تأثر بدت واضحة على وجهه، قال الروائي النعيمي، إن هذا التبرع أقل ما يمكن تقديمه في مقابل التضحيات والصمود أمام الاحتلال الذي يحاول تفريغ فلسطين من تاريخها وأهلها.

وأضاف "بمجيئي هنا عرفت أن النضال الفلسطيني انتج أشخاص لم نكن نعرفهم، ولم نكن نعرف أن الشعب الفلسطيني بهذا الابداع والحياة".

وتابع النعيمي: انتم أقوى من الاحتلال لأن لديكم الأرض والشعب والتاريخ والبشر.

وقال إن نادي الأسير يمثل بالنسبة لي المقاومة الإنسانية ضد القمع والاضطهاد ضد الاحتلال، والأسير هو المثال الحي الذي يجسد تمرد الكائن على الوضع الذي يوضع فيه اجبارياً.

من جهته، هنأ رئيس نادي الأسير قدورة فارس، النعيمي بالجائزة التي تحمل اسم شاعر كبير "محمود درويش"، وشكره على تبرعه بالجائزة لصالح نادي الأسير.

وقدم النادي درعاً تكريمياً للنعيمي لتبرعه بقيمة الجائزة.

وقال فارس، إن في سجون الاحتلال قرابة 7 آلاف اسير بينهم 62 أسيرة، ومنهم 60 اسيراً أمضوا اكثر من 20 عاما في السجون.

وقال إنه كلما زاد عمر الاحتلال يزداد فاشية ووحشية، وتنحدر دولة الاحتلال بالاجراءات والسياسات والتشريعات نحو الدولة العنصرية والفاشية بكل معنى الكلمة.

وأكد أن قضية الأسرى هي قضية نابضة تلامس عواطف ومشاعر كل فلسطيني في الداخل والخارج.

من جانبه، قال مدير عام متحف محمود درويش سامح خضر، إن الجائزة تنمح من قبل لجنة مستقلة تتمتع بالحياد والاستقلالية الكاملة، وتذهب الجائزة لثلاث فئات "فلسطيني وعربي ودولي".

وأضاف أن الجائزة مُنحت للقدس في ظل الهجمة التي تعانيها، حيث منحت للمسرح الوطني الفلسطيني في المدينة "الحكواتي"، ولعهد التميمي كونها تجربة ملهمة، وعربياً كانت للكاتب خليل النعيمي.

وأوضح أن قيمة الجائزة بمجملها 75 الف دولار تقسم على 3 فئات.