عضو الكنيست جبارين لـوطن: الاحتلال يمنعني من المشاركة في مؤتمر دولي وسألتمس "للعليا"

القدس- وطن للأنباء: قررت لجنة اخلاقيات المهنة في الكتيست بمنع النائب عن القائمة المشتركة يوسف جبارين من السفر الى مؤتمر دولي في نيويورك، بتمويل من منظمة "الصوت اليهودي للسلام"، وذلك بحجة ان المنظمة تدعو لمقاطعة إسرائيل، بسبب سياسات حكوماتها في الاراضي الفلسطينية.

وقال جبارين خلال حديثه لـ وطن للأنباء إنه وللمرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ قرار كهذا ضد نائب بالكنيست.

وأوضح أن اللجنة إستندت في قرارها على التعديل القانوني الذي بادر إليه نواب اليمين أردان، كيش وسموتريتش مؤخرًا، والذي ينص على منع سفر اعضاء الكنيست الممول من قبل المنظمات التي يظهر اسمها في قائمة وزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإستراتيجية كمنظمات تدعم المقاطعة.

وأضاف أن جلعاد اردان سلّم وثيقة الى النائب يتسحاك فاكنين، رئيس لجنة اخلاقيات المهنة في الكنيست، طالب فيها بعدم الموافقة على طلب جبارين، مشيرًا ان "الحديث عن إحدى المنظمات الأبرز في دعوتها لمقاطعة اسرائيل في الولايات المتحدة، والّتي تدعم ايضا حركة المقاطعة ال BDS".

واستنكر جبارين قرار الكنيست قائلًا: "قرار اللجنة يشكّل مسًا خطيرًا بحرية نشاطي السياسي كمنتخب جمهور، وخاصة كممثل للجمهور العربي الفلسطيني في البلاد".

واوضح "ان اليمين في اسرائيل منزعج من نشاطنا وعملنا الدائم في الساحة الدولية ويبحثون عن كل وسيلة من اجل منعنا من مواصلة هذا النشاط. لكننا في القائمة المشتركة أكدنا على حقنا بالتواصل الدولي وأهمية تدويل قضيتنا من خلال النشاط الدولي، ولن تثنينا كل قرارات حكومة اليمين عن المواصلة في نشاطنا وفي فضح سياسات اسرائيل العنصرية والاحتلالية".

وأكد جبارين أنه يرفض القرار جملةً وتفصيلا، وأنه سيقدم إلتماسًا الى محكمة العدل العليا متحديًا هذا القرار غير القانوني وغير الدستوري.

هذا وكان الكنيست منع أيضاً النائب عن القائمة المشتركة حنين زعبي من السفر أيضاً، والمشاركة في مؤتمر دولي لذات الحجة.