محيسن: مركزية فتح تجتمع مساء اليوم لبحث حادث تفجير موكب الحمدالله

رام الله- وطن للأنباء: صرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن ان اجتماعاً سيعقد بمن حضر من اعضاء اللجنة مساء اليوم في مدينة رام الله في اطار متابعة تداعيات تفجير موكب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات.

ووصف محيسن في تصريح اذاعي، ظهر الاربعاء، ما جرى بـ"عمل جبان وخطير". معتبراً انه "كان يهدف لفصل غزة عن الضفة".

وأكد محيسن ان الرد عليه يتأتي من خلال تكثيف التوجه الى القطاع.

وحمل حماس المسؤولية عما حدث. قائلاً ان "ردود فعلها تؤكد ذلك".