بعد ساعات من الانتظار، عائلة الشهيد الصياد اسماعيل ابو ريالة تتسلم جثمانه

غزة- وطن للأنباء: سلّمت سلطات الاحتلال جثمان الشهيد الصياد إسماعيل أبو ريالة (18 عاما) مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعد احتجاز دام 18 يوماً.

كان من المقرر تسليم الجثمان صباح اليوم الأربعاء، لكن الاحتلال ماطل في التسليم حتى ساعات المساء.

وتوجه منذ الصباح وفد من العائلة توجه في ساعات الصباح الى حاجز "إيرز" لاستلام جثمانه بعد احتجازه لمدة 12 يوما على التوالي.

يُشار الى أن عائلة الجندي الأسير في غزة "هدار غولدين" طالب محكمة الاحتلال بعدم تسليم جثمان الشهيد حتى اعادة ابنهم الأسير ووافقت المحكمة على طلبها مؤقتا إلا أن قررت تسليمه اليوم 14/3/2018.

وكانت زوارق الاحتلال هاجمت بتاريخ 25‏/2‏/2018 قارب صيد فلسطيني على متنه ثلاثة صيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة وذلك خلال ممارسة عملهم ما ادى الى استشهاد أحدهم واصابة اثنين آخرين.