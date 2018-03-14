الافراج عن المقدسي رجائي الحداد بعد اعتقاله 20 عامًا

وطن للأنباء: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء عن الأسير المقدسي رجائي عبد الكريم يوسف الحداد (40 عامًا) من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد قضائه مدة محكوميته البالغة 20 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكان في استقبال المُحرر الحداد أمام سجن النقب الصحراوي رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد ابو عصب، ورئيس نادي الأسير بالقدس ناصر قوس وأشقاؤه وعائلته.

واعتقل رجائي بتاريخ 15/3/1998، ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة المشاركة في قتل مستوطن وجرح آخر في البلدة القديمة، والانتماء لحركة فتح، وتنقل في كافة سجون الاحتلال.