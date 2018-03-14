ما لا تعرفه عن "ستيفن هوكينغ"

وطن للأنباء: توفي عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز (76) عاماً.

وقالت عائلة هوكينغ:" نشعر بحزن عميق لأن والدنا الحبيب توفي، لقد كان عالما عظيما ورجلا استثنائيا سيعيش إرثه العلمي لسنوات طويلة".

ويعتبر ستيفن هوكينغ وأحد من أشهر علماء الفيزياء في العالم، وإليك بعض المعلومات عنه:

1- ولد هوكينغ في أكسفورد في بريطانيا عام 1942.

2- عام 1963 أصيب بمرض التصلب الجانبي الضموري، الذي نتج عنه شلل يجعله غير قادر على الكلام إلا بأجهزة إلكترونية.

3- توقع الأطباء أن حياته ربما تنتهي خلال 3 أعوام من اكتشاف المرض، لكن ظل على قيد الحياة حتى وافته المنية بعد عقود.

4- درس في جامعة أوكسفورد وحصل على الدكتوراه من جامعة كامبريدج.

5-أصبح واحدة من أبرز علماء الفيزياء النظرية في العالم، وتحدث عن أكثر الأمور غرابة في العالم ومنها الثقوب السوداء.

6- تناولت أبحاثه النظرية العلوم الكونية والعلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية والتسلل الزمني.

7- عام 1971، أصدر نظرية تقول أن الثقوب السوداء حدث كوني له نقطة بداية، وساعده في تلك النظرية عالم الرياضيات روجر بنروز.

8- في عام 1974، أثبت نظريا أن الثقوب السوداء تصدر إشعاعا، واستعان في ذلك بميكانيكا الكم، وقوانيين الديناميكا.

9- هو مؤلف كتاب "تاريخ موجز للزمن"، الذي تم بيع 10 آلاف نسخة منه عام 1988.10- هو صاحب نظرية غيرت مفهوم لحظة الانفجار الكبير حول نشأة الكون، التي تعتبر أن الانفجار العظيم كان نتيجة انهيار ثقب أسود، وساعده في ذلك معاونه جيم هارتل من جامعة كاليفورنيا، لكن تلك النظرية مازالت محل جدل كبير.

11- يعتبر العلماء أن نظريات هوكينغ والنظرية النسبة العامة، ونظرية الكم، والديناميكا الحرارية ونظرية المعلومات، تمثل مواد جيدة للبحث العلمي.

12- توقع ستيفن هوكينغ، سابقا، اختفاء البشرية بحلول عام 2060. ووفقا لأقواله، فإن عدد سكان الأرض سيستمر بالنمو وسيزداد استهلاك الطاقة وستتحول الأرض إلى "كرة نارية مشتعلة".

13- توفي، اليوم الأربعاء، في منزله في كامبريدج وسط عائلته.