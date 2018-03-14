فيديو| "تعالي السيادة" العمل الجديد للثلاثي جبران مع الفنان العالمي روجر ووترز

رام الله-وطن للأنباء: أصدرت فرقة "ثلاثي جبران" وهي فرقة موسيقية فلسطينية من الناصرة، أغنية جديدة بعنوان "تعالي السيادة" بالتعاون مع الفنان العالمي الشهير "روجر ووترز".

ويتخلل العمل "تعالي السيادة" قراءة الفنان ووترز لمقطع من قصيدة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش"خطبة الهندي الأحمر، ما قبل الأخيرة، أمام الرجل الأبيض"، وموسيقى الثلاثي جبران هذه القصيدة تستمد إلهامها من تجارب الأمريكيين الأصليين، وتتحدث عن محو مجتمعات السكان الأصليين.

ويعد هذا التعاون ردًا فنيًا على إعلان الرئيس ترامب المثير للجدل الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الامريكية الى مدينة القدس، مما يزيد من تعرض الفلسطينيين الذين يتم دفعهم خارج مدينتهم التاريخية إلى الخطر.

تم تسجيل العمل في ستوديو فيربير في باريس وفي استوديوهات ابي روود في لندن في ديسمبر 2017 بعد إعلان ترامب، والفيديو الذي يتوفر الآن على منصات وسائل الاعلام الاجتماعية لثلاثي جبران وعلى يوتيوب، من إخراج عدنان جبران وانتاج الثلاثي جبران.

وفيما يتعلق بالإلهام للأغنية يقول ووترز: "لقد تعاونت أنا وثلاثي جبران لأداء مقتطف من قصيدة ملحمية قام بها الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش ويروي الكليب آخر خطاب للأمريكيين الأصليين للرجل الأبيض، لكنه يتحدث أيضًا عن فلسطين المحبوبة لدرويش، وشعبها الأصلي، في الواقع ، لجميع ضحايا الاستعمار الاستيطاني في كل مكان".

ويأتي طرح كليب "تعالي السيادة" مع مرور 70 سنة على النكبة، عندما تم طرد الشعب الفلسطيني من ديارهم خلال قيام دولة إسرائيل عام 1948. واليوم ما زال الفلسطينيون المقيمون في القدس وما وراءها يجبرون على ترك أراضيهم من أجل إفساح المجال للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية،

ورداً على مثل هذه التغييرات على الأرض يرى ثلاثي جبران انهم فنانون يحملون رسالة ويقولون "لقد كنا نقوم بجولة في العالم على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، ونأخذ معنا - من مدينة إلى مدينة - جزءًا من فلسطين. إننا نكرم نضال الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم، ومن خلال فننا نؤكد أن العلاقة بين الناس والثقافة ووطنهم ستبقى الى الابد".