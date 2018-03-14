الاحتلال يطلب إعادة القوات الأممية إلى الجولان بسبب "استعادة الأسد لسيطرته"

وطن للأنباء-وكالات: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل طلبت من الأمم المتحدة إعادة قوات الإندوف (قوات الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك في الجولان) إلى سوريا.

وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية فإن حكومة نتنياهو طلبت إعادة قوات الإندوف "لأن (الرئيس السوري بشار) الأسد أعاد سيطرته على مناطق قرب الحدود".

وكانت قوات الإندوف غادرت المنطقة الحدودية بين سوريا وفلسطين المحتلة في أيلول/سبتمبر من العام 2014، عقب توسع القتال بين الجيش السوري والجماعات المسلحة وخصوصاً جبهة النصرة قرب منطقة فك الاشتباك، وخطف المجموعات المسلحة لعناصر من قوة الأندوف قبل الإفراج عنهم لاحقاً.

وقالت معلقة الشؤون السياسية في قناة "كان" الإسرائيلية، غيلي كوهين، إن "إسرائيل تدعو في الفترة الأخيرة الأمم المتحدة للعودة إلى المواقع التي تركوها خلال فترة الحرب الأهلية وهي المواقع المهجورة من قبل الاندوف منذ سنوات".

وتابعت كوهين "الطلب الإسرائيلي يقوم على أنه يجب على قوة الإندوف العودة إلى تفويضها، والذي يفرض عليها نشر القوات في الجانب الإسرائيلي والجانب السوري وتحديداً في الجانب السوري".

وعن سبب الطلب الإسرائيلي قالت المعلقة العبرية "السبب ببساطة لأن الأسد عاد للسيطرة على مناطق كبيرة وواسعة بالقرب من الحدود بين إسرائيل وسوريا"، بحسب وصف المعلقة.

(الميادين)