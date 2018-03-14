اليونان واسبانيا تدينان استهداف موكب الحمدالله في غزة

وطن للأنباء: أدانت اليونان الهجوم على موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أثناء دخوله قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، "إننا ندين بشدة استهداف رئيس الوزراء رامي الحمد الله في غزة، ونتمنى الشفاء العاجل لكافة الأشخاص الذين أصيبوا في التفجير".

وأعربت الخارجية عن تضامن اليونان مع الشعب الفلسطيني الصديق، وإننا "تدعم الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة بين الفلسطينيين وعودة المؤسسات الفلسطينية في غزة إلى الشرعية".

وبدورها،أدانت الحكومة الإسبانية العملية التي تم تنفيذها أمس، ضد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في غزة.

وأعربت الحكومة الإسبانية في بيان صدر عن الخارجية الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى الذين أصيبوا خلال عملية التفجير.

وطالبت إسبانيا بالتحقيق لمعرفة من المسؤول عن هذه العملية الإرهابية ووضعهم أمام القضاء، وألا تُفشل هذه العملية الجهود من أجل المصالحة الفلسطينية، وتمكين السلطة الوطنية من السيطرة على قطاع غزة.