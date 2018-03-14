برهوم: اتهامات فتح لحماس بتفجير موكب الحمدالله هدفها التأثير على التحقيق

وطن للأنباء: قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، إن الاتهامات المباشرة والسريعة من قادة فتح والسلطة لحركة حماس بالمسئولية عن حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله في غزة، هدفها حماية المجرمين والتأثير على مجريات التحقيق والتهرب من استحقاقات المصالحة".

وأضاف برهوم في تصريح صحفي مساء اليوم، إن التنافس داخل حركة فتح وقيادة أجهزتها الأمنية على خلافة الرئيس محمود عباس والتنصل من استحقاقات المصالحة وصناعة بطولات وهمية، لعبة مكشوفة ولن نسمح بتمريرها عبر بوابة أمن ودماء أبناء غزة الصامدة"، حسب تعبيره .