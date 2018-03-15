حماس: مقاطعة الشعبية "للوطني" رسالة قوية بمواجهة حالة التفرد

وطن للأنباء: قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سامي أبو زهري إن اعلان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مقاطعتها جلسة المجلس الوطني يمثل قرارًا مسؤولًا، ورسالةً قويةً في مواجهة حالة التفرد، ويرفع الغطاء عن أي شرعية للجلسة.

وطالب أبو زهري في تغريدة له نشرها على موقع "توتير" الخميس، قيادة حركة فتح بأن تعيد تقييم موقفها في ظل مقاطعة القوى الرئيسة لهذه الجلسة.

وكانت الجبهة الشعبية أعلنت الأربعاء رفضها المشاركة في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني المقرر عقده في 30 أبريل المقبل، معللة ذلك بأنه "غير توحيدي"

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية رباح مهنا لوكالة "صفا" إن جبهته كانت تأمل بعقد اجتماع مجلس وطني توحيدي على أساس مخرجات بيروت بما يعزز دور منظمة التحرير، وهذا ما لم يتوفر بدعوة المجلس لهذه الدورة.

يذكر أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت خلال اجتماع عقد برئاسة الرئيس محمود عباس قبل أيام، عقد المجلس الوطني يوم 30 إبريل 2018.