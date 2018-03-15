ضبط مواد خطرة على البيئة في دورا جنوب الخليل

رام الله- وطن للأنباء: ضبطت طواقم الضابطة الجمركية الليلة الماضية في مدينة دورا بمحافظة الخليل، سيارة تحمل صوفاً صخرياً قادم من اسرائيل.

وافادت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الضابطة الجمركية انه اثناء عمل احدى الدوريات الاعتيادية جنوب مدينة الخليل تم ضبط سيارة تحمل صوفاً صخرياً مستعملاً مصدره اسرائيل.

وبحضور جهة الاختصاص في سلطة جودة البيئة تبين ان هذه المواد خطرة ومضرة على البيئة وفقاً لقانون سلطة جودة البيئة واتفاقيات بازل ، حيث أقرت ارجاع البضاعة الى المصدر من حيث أتت.