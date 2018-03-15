الاحتلال يعيد فتح مدخل سنجل بعد شهرين من اغلاقه

وطن للأنباء: أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، فتح المدخل الرئيس لبلدة سنجل شمال مدينة رام الله، بعد ضغوطات من هيئة الشؤون المدنية، بعد شهرين من إغلاقه.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت هذا المدخل الرئيس منذ أكثر من شهرين بحجة إلقاء الشبان والفتية الحجارة على مركبات جيش الاحتلال والمستوطنين، والتي تمر في الشارع الالتفافي المحاذي للبلدة.

كما أغلقت قوات الاحتلال في ذات الوقت المدخل الآخر، ثم ما لبثت أن أعادت فتحه بعد أيام قليلة، بعد ضغوطات من هيئة الشؤون المدنية.