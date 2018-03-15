بالصور والفيديو.. الاحتلال يسعى لتهويد مقبرة باب الرحمة في العاصمة المحتلة

رام الله- وطن للأنباء: اقتحم افراد من سلطة الطبيعة الاسرائيلية مقبرة الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى، صباح اليوم.

وقال مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس فراس الدبس، لـ"وطن للأنباء"، إن افراد من سلطة الطبيعة الاسرائيلية بحراسة كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحموا مقبرة الرحمة ووضعوا اشارات على قبور اسلامية فيها، وأخذوا قياسات داخل المقبرة.

واضاف ان سلطة الطبيعة تدعي انها تقوم ببناء جدار بين المقبرة والشارع، وهذا يأتي ضمن مشروع الحديقة التوراتية الاستيطانية التي بدأ الاحتلال بانشائها، و تبدأ من منطقة سلوان حتى باب الرحمة للمسجد الاقصى.

بدوره، قال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية زياد الحموري، أن هذا الاقتحام من قبل سلطة الطبيعة الاسرائيلية لمقبرة باب الرحمة ليس الاول ولا الاخير، هناك اقتحامات متكررة، فقد اقرت العليا الاسرائيلية بمصادرة جزء من المقبرة القريبة من منطقة سلوان ومنطقة الاثار القديمة، لصالح انشاء حديقة توراتية.

واضاف، "من الواضح ان سلطات الاحتلال تحاول ان تكمل المشروع الاستيطاني التهويدي، بتغير المعالم في المنطقة، والجزء الجنوبي من المقبرة الذي يتم العمل فيه يرافقه اعمال تجريف تحت الارض لربطها بسلوان".

واكد أن بعض المناطق في سلوان سيتم هدمها بشكل كامل، والحديث يدور عن هدم 86 بيت في حي البستان، والحديقة التوراتية سيقيمونها على انقاض هذه البيوت.

اليوم يتواجد حراس بشكل دائم على ابواب المقبرة، ونرى خلال تشيع الجنازات بعض المستوطنين بتجولون في المنطقة، وهذه الخطوة الاولى نحو السيطرة بشكل كامل على المقبرة، وفق الحموري.

أردف، هي مجموعة حدائق توراتية، هناك ربط بين الحدائق بالتلفريك ومسار للمشاة يصل حائط البراق، هناك مخطط متكامل من جبل الزيتون يمر من منطقة المقبرة.

يشار الى ان الحدائق التوراتية في القدس هي: الحديقة التلمودية المحيطة بالقدس القديمة (1100 دونم)، الحديقة التلمودية وادي الصوانة (170 دونم)، الحديقة التلمودية السفوح الشمالية الشرقية لجبل المشارف-العيسوية/الطور (730 دونم)، "حديقة الملك" التلمودية – حي البستان/وسط سلوان (50 دونم)، حديقة جبل الزيتون (470 دونم)، حديقة "شمعون هتصديق"- الشيخ جراح (120 دونم)، حديقة "باب الساهرة"- (40 دونم)، ثلاث حدائق أخري، في أطراف القدس.