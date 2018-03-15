حملة حول العالم بمناسبة 100 يوم على إعلان ترمب

وطن للأنباء- وكالات: أطلق عدد من الناشطين الفلسطينيين في العالم حملة تحت عنوان "القدس عاصمة فلسطين"، وذلك بمناسبة مرور 100 يوم على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل.

وتتضمن الحملة لوحات فنية ومقالات وفيديوهات، إضافة إلى عدد من الأنشطة المتنوعة.

ودعا منسقو الحملة كل المؤمنين بالقضية الفلسطينية وعدالتها، إلى المشاركة الكثيفة في الحملة، وذلك من خلال التفاعل مع الموادّ التي تطلقها الحملة، والأنشطة التي تنطلق بهذه المناسبة.

وشددوا على ضرورة التغريد على هاشتاق: #القدس_عاصمة_فلسطين خلال يوم الجمعة.

وحيّا منسقو الحملة كل المتضامنين في العالم مع القدس وهويتها، مؤكدين أن هذا التضامن واتساعه، سيعزل ترمب وإدارته، وسيدفع الكثير من الدول إلى الإحجام عن السير حذوه، محذّرين من خطورة خطوة ترمب، التي تهدّد السلم العالمي.

وشددوا على استمرارهم في أنشطتهم الرافضة للقرار الجائر، حتى تتراجع الإدارة الأمريكية عن قرارها