النائب العام أحمد براك يلتقي مدير المعهد القضائي الأردني

رام الله- وطن للأنباء: التقى النائب العام المستشار د. أحمد براك في مكتبه اليوم بمدير المعهد القضائي الأردني د. ثائر العدوان، وذلك بحضور مدير مشروع دعم قطاع العدالة السيد أميري ادوارديو، نائي مدير المشروع الأستاذ سامي شحادة، ومستشار النيابة العامة والقضاء العسكري للمشروع د. إسماعيل نعيرات، ورئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل.

وتمحور الاجتماع حول سبل التنسيق والتعاون ما بين النيابة العامة الفلسطينية والمعهد القضائي الأردني، وفرص دعم النيابة العامة في برامج تدريبية في سبيل تطوير العمل ورفع كفاءة وقدرات أعضاء النيابة العامة في مجالات مختلفة، بالإضافة لنقاش حول التعاون لإعداد الدليل الفني الخاص بأعضاء نيابة الأحداث.

من جانبه أكد المستشار د. أحمد براك على أهمية استمرار الشراكة في سبيل دعم قطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص، وعن دعمه الكامل للتنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف وضرورة تسخير كافة الإمكانيات لإتمام العمل على أكمل وجه.