خاص بالفيديو | هل جربت مذاق الكرات الذهبية الخليلية؟

الخليل-وطن للأنباء-ساري جرادات: كثيرة هي الصناعات الغذائية والحلويات التي تشتهر بها مدينة الخليل، وباتت العديد من عائلاتها وحاراتها تحمل تلك الأسماء، كما أن هناك أنواع خاصة من المأكولات والمشروبات لا تجدها سوى في الخليل.

"الزلابية، أو العوامة، أو لقمة القاضي"، كلها أسماء لحلوى صغيرة الحجم لذيذة المذاق، فما أن تطأ قدماك البلدة القديمة من الخليل حتى تتطاير إلى أنفك رائحة العوامة التي تحمل عبق وتاريخ المدينة.

يقول الحلواني الستيني صبحي مصلح لـ "وطن للأنباء" إن "الزلابية من أقدم أصناف الحلويات في فلسطين، وأنه ورث صناعتها عن أبيه وجده، وما زال يعمل بها حتى يومنا هذا.

ويدخل في صناعة العوامة الذهبية، الطحين والنشا والماء والسكر، وبعد صناعة العجينة يتم تخميرها لمدة ساعتين، ومن ثم يتم تشكيلها على شكل حبات مستديرة صغيرة، وقليها في الزيت بعد وصوله لدرجة عالية من الحرارة، بحسب ما يشرح مصلح.

بعد وصول العوامة لمرحلة النضوج وتحول لونها إلى الذهبي، يتم نقلها من وعاء الزيت إلى وعاء القطر، وهو ما يكسبها مذاق إضافي شهي.

وأشار الحاج مصلح أنه منذ أربعة عقود يعمل العوامة ويقدمها لزبائنه الذي يقصدون محله خصيصاً لطلبا، كما أنه نقل خبرتها بها مؤخراً إلى أبنائه.

وبين الحاج السبعيني فهمي الكببجي من مدينة الخليل أن العوامة تمتاز بأسعارها الشعبية، وتعتبر ساتر وقاية من برد الشتاء.

ومن الجدير بالذكر أن العوامة كانت قديماً تستخدم لعلاج الأطفال المصابين بفقر الدم وداء الكبد، عدا عن كونها ضيافة المدينة لكل زائريها.