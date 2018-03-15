ضبط 2 طن حبيبات بلاستيكية في جنين

وطن للأنباء: ضبطت طواقم الضابطة الجمركية اليوم الاربعاء في محافظة جنين مركبة شحن تحمل 2طن من الحبيبات البلاستيكية قادمة من مستوطنة عمنوئيل المقامه على اراضي المواطنين .

وافاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام انه تم ضبط الشاحنة أثناء القيام باعمال الدورية الاعتيادية على مداخل المدينة، وبعد الفحص والتحري تبين انها بضاعة مستوطنات حيث تم التحفظ على البضاعة والمركبة لحين حضور جهات الإختصاص بوزارة الاقتصاد الوطني وثم استكمال الاجراءات اللازمة .

يذكر أنه يمنع التداول ببضائع المستوطنات داخل الاسواق الفلسطينية وفقا للقانون رقم 4 الصادر عام 2010، والذي يحظر بيع وتداول هذه البضائع او تخزينها، كونها غير شرعية وغير قانونية ومن اجل دعم وحماية المنتج الوطني .