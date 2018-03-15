تعقيبات عنصرية وقحة في دولة الاحتلال على اغنية روجر ووترز والثلاثي جبران

رام الله -وطن للأنباء: أثارت أغنية" تعالي السيادة" لفرقة "ثلاثي جبران" التي أنتجتها بالتعاون مع الفنان البريطاني العالمي الشهير "روجر ووترز" عاصفة من الردود "الوقحة" والعنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الاحتلال الإسرائيلي .

فلم تتوقف عنصرية النشطاء الإسرائيلين على صفحات التواصل الاجتماعي من الحديث عن الأغنية التي تخللتها قراءة الفنان ووترز لمقطع من قصيدة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش"خطبة الهندي الأحمر"، ما قبل الأخيرة، أمام الرجل الأبيض"، وموسيقى الثلاثي جبران. هذه القصيدة التي تستمد إلهامها من تجارب الأمريكيين الأصليين، وتتحدث عن محو مجتمعات السكان الأصليين.

وشن النشطاء الإسرائيليون هجومًا عنيفاً على الفنان "ووترز" ووصفوه باللاسامية، وبالمعادي لليهودية، وأنه وجه آخر للشيطان، فيما لاقت الأغنية رواجاً واسعاً على الصفحات العربية والأجنبية، وتداولها المئات على موقعي "فيسبوك وتويتر" .

ونورد هنا نماذجا من هذه التعليقات العنصرية ..

فقد قالت "لئات هرئيل" على صفحتها على موقع "الفيسبوك"إن "روجر ووتر" هو شخص لا سامي، وقد نشر اغنية بعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

أما "أمنون بشنيك" فقد علق على الأغنية على موقع اليوتيوب قائلاً " هذا هو وجه الشيطان والإرهاب".

"جوي سميت" علق قائلاً "مقرف" هذا الشخص معادٍ للمسيحية واليهودية والليبرالية الحديثة .. إنه يكره نفسه"

"عوزي يوسف" علق ايضاً "إسرائيل هنا لتبقى، لا يوجد شيء اسمه فلسطين"

"هدايا باريوسيف" قالت" اني بانتظار إجابة من هذا المغني ما اذا كان يعرف ان جزءا كبيرا من اليهود ليسوا بيضا، وان الكثير من الهنود لم يقتلوا الأطفال البيض، كما تفعل حماس و"داعش" .

وتعد أغنية "تعالي السيادة"، التي تم انتاجها برعاية بنك فلسطين، ردًا فنيًا على إعلان الرئيس ترامب المثير للجدل الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الامريكية الى مدينة القدس، مما يزيد من تعرض الفلسطينيين الذين يتم دفعهم خارج مدينتهم التاريخية إلى الخطر.

يشار إلى أنه تم تسجيل العمل في ستوديو فيربير في باريس وفي استوديوهات ابي روود في لندن في ديسمبر 2017 بعد إعلان ترامب، والفيديو الذي يتوفر الآن على منصات وسائل الاعلام الاجتماعية لثلاثي جبران وعلى يوتيوب، من إخراج عدنان جبران وانتاج الثلاثي جبران.

ويأتي طرح كليب "تعالي السيادة" مع مرور 70 سنة على النكبة، عندما تم طرد الفلسطينيين من ديارهم بعد قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1948.

ويرى ثلاثي جبران انهم فنانون يحملون رسالة ويقولون "لقد كنا نقوم بجولة في العالم على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، ونأخذ معنا - من مدينة إلى مدينة - جزءًا من فلسطين. إننا نكرم نضال الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم، ومن خلال فننا نؤكد أن العلاقة بين الناس والثقافة ووطنهم ستبقى الى الابد".

وفيما يتعلق بالإلهام للأغنية يقول ووترز: "لقد تعاونت أنا وثلاثي جبران لأداء مقتطف من قصيدة ملحمية قام بها الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش ويروي الكليب آخر خطاب للأمريكيين الأصليين للرجل الأبيض، لكنه يتحدث أيضًا عن فلسطين المحبوبة لدرويش، وشعبها الأصلي، في الواقع ، لجميع ضحايا الاستعمار الاستيطاني في كل مكان".