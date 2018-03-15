"التعاون الإسلامي" تدرس إنشاء صندوق لدعم اللاجئين الفلسطينيين

وطن للأنباء-وكالات: قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، إن "المنظمة تدرس حاليا مع البنك الإسلامي للتنمية إنشاء صندوق استثماري وقفي لدعم اللاجئين الفلسطينيين".

وأضاف في كلمته أمام المؤتمر الوزاري الاستثنائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين في روما، ان المؤتمر يأتي وسط أزمة مالية حادة تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الأمر الذي ينجم عنه عواقب وخيمة تؤثر على ملايين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن المؤتمر يتيح فرصة ثمينة للمجتمع الدولي لتقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين، وضمان إيلاء احتياجاتهم المتزايدة اهتماما كافيا.

وأكد دعم المنظمة الثابت للشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في العودة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار رقم 194، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.