هنية يلتقي قيادات من الجهاد في غزة

غزة-وطن للأنباء: يلتقي في هذه الأثناء، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بغزة، بقيادات حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، لبحث التطورات على الساحة الفلسطينية.

ويترأس وفد حركة الجهاد الإسلامي عضو مكتبها السياسي الشيخ نافذ عزام، فيما يضم كل من القادة: خالد البطش وخضر خبيب وأحمد المدلل وجميل عليان.

ويناقش اللقاء عدة ملفات أبرزها التصعيد "الإسرائيلي"، والمصالحة الفلسطينية، وصفقة القرن، ومسيرة العودة المقررة في أواخر الشهر الحالي.