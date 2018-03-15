تعهدات بتأمين 100 مليون دولار للأونروا في مؤتمر روما

رام الله-وطن للأنباء: قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" "بيير كراهنبول": "إنه تم تقديم نحو 100 مليون دولار كمساعدات جديدة، في إطار مؤتمر للمانحين في روما.

وكانت "الأونروا" قد قالت قبيل المؤتمر، إنها "تواجه عجزًا غير مسبوق في ميزانيتها، قدره 446 مليون دولار، وحذرت من أنها قد تضطر قريبًا إلى إغلاق المستشفيات والمدارس في قطاع غزة".

وعقد في العاصمة الإيطالية روما اجتماعاً ضم 90 دولة حول العالم اليوم الخميس، لبحث مستقبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تواجه أزمة غير مسبوقة، بعد أن جمدت الولايات المتحدة عشرات ملايين الدولارات من حصتها من التمويل.

وترجع الأزمة المالية للأونروا بشكل كبير إلى قرار اتخذته الولايات المتحدة، وهي مانحها الرئيسي، في كانون ثان/يناير الماضي، بتجميد معظم مساهماتها حتى تتبنى الوكالة إصلاحات داخلية.