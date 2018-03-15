بعد مرور 100 يوم على اعلان ترامب بشأن القدس.. دعوات لنفير عام غداً

وطن للأنباء: دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى النفير العام في مسيرات جمعة الغضب لمدينة القدس المحتلة غداً، والتوجه لكافة نقاط التماس بالضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بعد مرور 100 يوم على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وعزمه نقل سفارة بلاده إليها.

وأكدت الفصائل في بيان صحفي، على أن المشاركة الفاعلة في جمعة الغد سيوصل رسالة للاحتلال بأن شعبنا لم ولن ينسى القرار الظالم بحقه، وأنه سيواصل الحراك ضد هذا القرار وضد محاولات تصفية القضية على حساب الشعب الفلسطينية.

وفي سياق متصل، وجّه ائتلاف شباب الانتفاضة نداءه لكافة الجماهير الفلسطينية للمشاركة الواسعة في جمعة الغضب غداً، مطالباً بضرورة التوجه لكافة نقاط المواجهة مع المحتل.

وأكد الائتلاف على ضرورة استمرار الحراك والفعاليات الرافضة لقرار ترامب.

وكانت القوى الوطنية والاسلامية في رام الله، أعلنت عن انطلاق مسيرة باتجاه حاجز بيت ايل شمال رام الله، عقب صلاة الجمعة.