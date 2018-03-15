اطلاق النار على طاقم تابع لكهرباء الخليل .. والبلدية تستنكر

الخليل- وطن للأنباء: دانت بلدية الخليل حادثة اطلاق النار على طاقم فني تابع لها اليوم الخميس، بعد كشفه قيام أحد المواطنين بسرقة التيار الكهربائي في جبل جوهر بالمنطقة الجنوبية من الخليل .

ولم يصب أياً من أفراد الطاقم البالغ عددهم خمسة بأذى بعد تمكنهم من الهرب، تاركين خلفهم المركبة والمعدات .

وفي اعقاب ذلك نظمت نقابة العاملين والمكتب الحركي في بلدية الخليل وقفة إحتجاجية مع تعليق الدوام رفضاً و إستنكارا ً لحادثة الإعتداء على الموظفين.

وقالت البلدية في بيان وصل "وطن للأنباء"، إن" مواطناً إعتدى لفظيا ً على موظفين تابعين لشركة كهرباء الخليل، بعد ان أطلق النار تجاههم، بعد ضبطه يسرق التيار الكهربائي".

وأضاف بيان البلدية، "إن هذا الأمر يشكل سابقة خطيرة جدا ً في ظل قيام الموظفين بالعمل في ظروف معقده نتيجة معوقات الاحتلال الإسرائيلي وفرض سياسته في المنطقة المصنفة H2، وإن هذا الأمر يتطلب وقفة من الجميع لوضع حد لمثل هذه التجاوزات الخطيرة الخارجة عن عادات شعبنا عامة و أهالي الخليل والمنطقة الجنوبية خاصة" .

وفي السياق ذاته قال نائب رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري لـ"وطن للأنباء"إن الحادثة وقعت في منطقة خاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة وهو عمل فردي، مطالباً محافظ الخليل والأجهزة الأمنية بايقاع اقسى عقوبة تجاه كل من اعتدى على موظفي البلدية .

ودعا الجعبري الأهالي لمساعدة البلدية وطواقمها في القيام بواجبها في المنطقة المذكورة، مثمناً دور العائلات وكبار العشائر وتعاونهم مع البلدية من اجل التغلب على الكثير من الاشكاليات .

وبين المهندس الجعبري، أن هذه المنطقة بحاجة لمساندة الامن الفلسطيني لأهلها ولطواقم البلدية لمواجهة بعض الخارجين عن القانون لمنعهم من استباحة الحق العام.

وعلمت "وطن للأنباء" أن جهاز الأمن الوقائي في الخليل اعتقل من قام باطلاق النار، واستعاد المركبة والمعدات التي تركها الموظفون في الموقع .