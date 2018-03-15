الافراج عن أسير مقدسي وسط تهديد بعدم تنظيم احتفال استقبال

القدس- وطن للأنباء: أفرجت إدارة سجن "ريمون"، مساء اليوم الخميس، عن الأسير المقدسي محمد فوزي عبيد (21 عاما) من قرية العيسوية، بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 14 شهرا.

وكانت قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير محمد عبيد قبل الإفراج عنه، وهددت عائلته بعدم تنظيم أي مظاهر احتفال أو رفع أعلام أو رايات أو يافطات، بمناسبة الإفراج عنه.

فيما مددت شرطة الاحتلال مساء اليوم توقيف الشاب مالك جودت أبو سنينة (20 عاما)، ليوم غد الجمعة لمثوله أمام محكمة الصلح الإسرائيلية.

وكانت مخابرات الاحتلال داهمت صباح اليوم الثلاثاء منزل عائلته الكائن في حارة السعدية بالبلدة القديمة في القدس، وفرن والده في عقبة درويش، وقاموا بتفتيشهما وبعثرة محتوياتهما، وتركت استدعاء لنجلها مالك.

وذكرت عائلته أن نجلها مالك توجه إلى مركز شرطة القشلة في البلدة القديمة بالقدس، في الساعة 11 والنصف فور وصوله من عمله، واحتجزته المخابرات الاسرائيلية لساعات طويلة قيد التحقيق.

في السياق، مددت المحكمة الاسرائيلية اليوم توقيف قاصرين من العيسوية، ليوم الأحد المقبل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الخميس القاصرين محمد عزيز عبيد وأنس كمال عاهد عبيد، من منزلهما بعد تفتيشه.