الاحتلال يستخدم منظومة "الليزر" لتفجير العبوات قرب غزة

وطن للأنباء-وكالات: أظهر مقطع فيديو نشره موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" العبري تفجير الاحتلال الإسرائيلي لعبوة ناسفة عبر منظومة الليزر "النار الباردة" التي صنعتها شركة "رفائيل" الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن المنظومة استخدمها جيش الاحتلال في تفجير عبوة ناسفة بالقرب من السياج الفاصل مع قطاع غزة في شهر ديسمبر الماضي.

وزعمت الصحيفة أن شابين فلسطينيين استغلا المواجهات بالقرب من السياح الفاصل، وتمكنا من زراعة عبوة ناسفة شرق الشجاعية، إلا ان جيش الاحتلال اكتشف امر العبوة، واستطاع تفجيرها عن بعد من خلال منظومة الليزر، وفقاً لزعم الصحيفة.

وكان ضابط من وحدة جولاني في جيش الاحتلال قتل وأصيب ثلاثة آخرون بجراحٍ مختلفة، جراء انفجار عبوة ناسفة بقوة راجلة، شرق خانيونس جنوب القطاع.