وزير خارجية جيبوتي يدين استهداف موكب الحمدالله وماجد فرج في غزة

رام الله- وطن للأنباء: في رساله وجهها الى نظيره الفلسطيني رياض المالكي، ادان وزير خارجية جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف استهداف رئيس الوزراء رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

وعبر عن استنكاره وادانته المطلقه لهذا العمل الجبان الذي يستهدف تقويض المساعي الراميه الى تحقيق المصالحه الفلسطينية وانهاء الانقسام، كما واعرب عن ثقته في قدرة الاجهزة الامنيه الفلسطينية على مواجهته ومن يقف وراء هذه الجريمه وتقديمهم للعدالة.

وجدد يوسف في ذات الوقت دعمه ومساندته للجهود الهادفة الى تنفيذ اتفاق المصالحه الوطنيه، وتمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية من النهوض بمسؤولياتها بما يستجيب لطموحات الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المشروعة، وعبر عن خالص تمنياته بسرعة الشفاء لجميع المصابين.