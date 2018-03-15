طلبة جنوب افريقيا يتصدون للتطبيع مع دولة الاحتلال

وطن للأنباء- وكالات: يواصل نشطاء مقاطعة الاحتلال في جنوب إفريقيا فعالياتهم الرافضة لنشاطات الاحتلال التطبيعية التي تقوم بها مؤسسات دولة الاحتلال في القارة الإفريقية والتي تكثفت في الفترة الآونة.

صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية قالت، اليوم الخميس، إن الكثير من طلاب الجامعات في جنوب إفريقيا عبروا عن رفضهم لفعاليات الأسبوع، من خلال تعليق اليافطات والملصقات التي تدين جرائم الاحتلال، إضافة لنشر الأعلام الإسرائيلية الملطخة باللون الأحمر في إشارة إلى جرائم الاحتلال التي يتم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني.

ونشرت الصحيفة صورة لعلم دولة الاحتلال عُلق على درج مبنى جامعة كيب تاون الرئيسي، كتب عليه بالأحمر (لون الدم) “إسرائيل دولة عنصرية .. أيديها ملطخة بالدماء”.

فيما نشرت كتابات ترفض التطبيع مع دولة الاحتلال، مستوحاة من حركة مقاطعة “إسرائيل” وإلغاء الاستثمارات المعروفة اختصاراً بـ (BDS) ومؤيديها، في حرم جامعة ويتس في مدينة جوهانسبرج (ثالث أقدم الجامعات في البلاد).

وشهدت معظم الجامعات في جنوب إفريقيا مشادات كلامية بين الطلاب اليهود وزملائهم المناهضين لإسرائيل، فيما زعمت الصحيفة أن السلطات المختصة عززت التدابير الأمنية داخل الجامعات.

وكانت جنوب إفريقيا سحبت في أيار 2010 سفيرها لدى تل أبيب عقب اعتراض قوات البحرية الإسرائيلية لسفن “أسطول الحرية” التي كانت متوجهة إلى شواطئ قطاع غزة لإيصال مساعدات إنسانية، ما أسفر عن استشهاد 10 من المتضامنين الأتراك وإصابة 50 آخرين.