مشعشع لوطن: مؤتمر روما خرج برسالة سياسية مهمة والتعهدات المالية لا تلبي الطموح

رام الله -وطن للأنباء: بعد انتهاء المؤتمر الاستثنائي الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما، لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الاونروا"، أُعلن عن تعهدات من قبل الدول المشاركة بتقديم 100 مليون دولار لدعم ميزانية الوكالة التي تواجه عجزاً مالياً تراكميا وصل إلى نحو 446 مليون دولار أمريكي.

ورغم الارتياح الذي يسود الأوساط الفلسطينية نتيجة الحضور الكبير لأكثر من سبعين دولة حول العالم، إلا أن المبلغ الذي تم التعهد به لم يأت كما كان متوقعاً، بل ولا يلبي الطموح.

مشعشع: نتيجة المؤتمر لا تلبي الطموح

وحول ذلك قال الناطق الرسمي للأونروا سامي مشعشع لـوطن للأنباء إن "نتيجة المؤتمر مقبولة لكنها لا تلبي الطموح الذي كنا نتوقعه، حيث كنا نتوقع تعهدات بمبالغ مالية أكبر من ذلك".

كما أكد مشعشع في الوقت ذاته أن المؤتمر حمل رسالة سياسية قوية، في وجه محاولات اقصاء الوكالة واضعافها وتجفيف مواردها المالية، بعد الحضور الكبير من الدول والمنظمات والهيئات الدولية.

وبين أن الاونروا لن تتوقف عن بذل مزيد من الجهود لتوفير دعم ثابت لها، وأن المئة مليون دولار هي خطوة أولى، من ضمن العديد من الخطوات التي شرعت الوكالة بها من أجل وقف العجز المالي الذي تعاني منه.

وأشار إلى أن إدارة الوكالة تعمل من خلال العديد من المحاور لايجاد اليات تمويلية جديدة للوكالة، منها التواصل مع العديد من الدول لزيادة اسهاماتها في ميزانية الوكالة، والعمل على استحداث ميزانية خاصة للوكالة في موازنة الامم المتحدة، قائلاً إن "هذا موضوع صعب ومعقد حاولنا طرحه العام الماضي وفشلنا لكنا سنعيد الكرة هذا العام".

وأضاف ان إدارة الاونروا تتحاور مع البنك الدولي وصندوق التنمية الإسلامي وغيرها من المنظمات الدولية، بالاضافة الى العمل المكثف مع الدول العربية والآسيوية من أجل زيادة تبرعاتها.

الشوا: لا ضمانات لالتزام الدول بتعهداتها المالية

بدوره قال قال مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة، أمجد الشوا لـوطن للأنباء إن "المؤتمر خرج برسالة سياسية مهمة في مواجهة الاستهداف الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين، وتقليص التمويل الأمريكي لها".

وحول الدعم المالي أكد الشوا أن العديد من الدول تعهدت بتقديم مبالغ مالية اضافية لكنها لم تقدم أي ضمانات للالتزام بتعهداتها، ما يتطلب جهداً كبيراً من الأمم المتحدة والأونروا والسلطة الفلسطينية، ومن لدول المضيفة للاجئين لمتابعة الملف والتحرك بشكل سريع لدى هذه الدول من أجل الوفاء بتعهداتها.

البطش: على الأمم المتحدة توفير دخل ثابت للأونروا

من جانبها قالت نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في الأونروا أمال البطش لـوطن للأنباء إن"المبالغ المالية التي تم الحصول على تعهدات بها مخيبة للآمال، وأن هذا المبلغ لن يسد العجز الذي تعاني منه الأونروا بعد تقليص الولايات المتحدة لمساعداتها والذي وصل إلى نصف مليار تقريباً".

وأضافت كنا نتوقع من مؤتمر روما أن يسد العجز الذي تركته ادارة ترامب، والوضع الإنساني الكارثي الذي خلفته الازمة على اللاجئين الفلسطينيين.

وعبرت البطش عن شكوكها من ايفاء الدول التي تعهدت بتقديم المبالغ المالية في مؤتمر روما، داعيةً الدول المانحة باعادة النظر بالتزاماتها المالية تجاه الاونروا وعدم الانجرار وراء السياسة الأمريكية، وأن تعمل الأمم المتحدة على توفير دخل ثابت للأونروا حتى يتم حل المشكلة من جذورها، وأن لا يكون الدعم يخضع للأهواء المانحين وأن يكون مشروطاً.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أشاد بالدور الذي لا غنى عنه للأونروا وانها مصدر قوة للمجتمع الدولي وينبغي حمايتها ودعمها.

كما شدد المفوض العام للأونروا "بيير كرينبول" بعد انتهاء المؤتمر بأنه سيكون علي الجميع أن يعمل جاهدا وحتى نهاية العام من أجل تحقيق النتيجة التي نسعى وراءها مؤكدا بأنه سيرفع إلى الأمين العام في منتصف شهر أيار تقريرا بشان التقدم الذي تم إحرازه.