كوريا الشمالية تتخذ الخطوة الأولى لترتيبات لقاء كيم جونغ أون مع ترامب

وطن للأنباء-وكالات: قالت وسائل إعلام عالمية، اليوم الخميس، إن بيونغ يانغ، اتخذت الخطوة الأولى لترتيبات اللقاء المرتقب بين زعيمي كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

أفادت وكالة "فرانس برس" إن وزير الخارجية الكوري الشمالي، كان على رأس وفد من كبار الدبلوماسيين الكوريين الشماليين، وصلوا إلى السويد، لإجراء محادثات ستكون على مدار يومين.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية ري يونغ هو، مع نظيره السويدي مارغوت وولستروم، ترتيبات إقامة قمة مقترحة بين زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتمت المباحثات ما بين بيونغ يانغ والسويد، لأن السويد هي من تحظى بالتمثيل الدبلوماسي للمصالح الأمريكية في كوريا الشمالية.

وستجري المناقشات بين الجانبين بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وترتيبات إقامة قمة مرتقبة بين ترامب وكيم جونغ أون، وكذلك مصير 3 أمريكيين معتقلين في كوريا الشمالية.