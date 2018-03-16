الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات ويزعم ضبط أسلحة بالضفة

وطن للأنباء: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة دهم واعتقال في عدد من مدن الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان ان قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من مدينة نابلس.

وأكدوا أن الاسرى هم أنس البحش، وأمير البحش وينال العاصي وفاروق السيد أثناء تواجدهم على حاجز زعترة جنوب نابلس فجر اليوم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ايضاً شابين من برقين غرب مدينة جنين.

وأفادت شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد عماد خلوف، وعبدالله لطفي خلوف من منزليهما، بعد اقتحام البلدة بالآليات العسكرية وفرق المشاة، وسط تحليق مكثف لطائرة الرصد منذ ساعات الليلة الماضية.

وزعمت قوات الاحتلال ضبطها على أسلحة خلال حملة مداهمات في جبل جوهر بمدينة الخليل.