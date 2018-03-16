دعوات لإشعال المواجهات مع الاحتلال بجمعة الغضب الـ15

وطن للأنباء: دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة البيرة ورام الله، إلى اعتبار يوم الجمعة، يوما للغضب الشعبي، ردا على قرارات الإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت القوى، في بيان لها، رفضها للمواقف الأميركية التي تحاول المساس بحقوق شعبنا، وأهمية متابعة وتنفيذ قرارات المجلس المركزي في إطار مواجهة مواقف الإدارة الأميركية حول القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية، والتخلص من كل العلاقات مع الاحتلال وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال التي لا تعترف بدولة فلسطين.

وجددت رفضها سياسة التصعيد الاحتلالي ضد أبناء شعبنا، والتي تترافق مع سياسة تصعيد جرائم المستوطنين واعتداءاتهم المستمرة على الطرق الالتفافية، وهجماتهم على القرى وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين بحماية جيش الاحتلال ومسؤوليته.

وفي سياق متصل، وجّه ائتلاف شباب الانتفاضة نداءه لكافة الجماهير الفلسطينية للمشاركة الواسعة في جمعة الغضب غداً، مطالباً بضرورة التوجه لكافة نقاط المواجهة مع المحتل.

وأكد الائتلاف على ضرورة استمرار الحراك والفعاليات الرافضة لقرار ترامب.

من جهتها دعت حركة "حماس" إلى المشاركة الواسعة في "جمعة الغضب"، وذلك بمناسبة مرور 100 يوم على قرار الرئيس الأمريكي ترامب باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال.

ووجهت الحركة نداءها للجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية، للتوجه لكل نقاط التماس مع جنود الاحتلال ومستوطنيه والاشتباك معهم عقب صلاة الجمعة، في البلدات والمدن الفلسطينية كافة.

وشددت الحركة على ضرورة الإبقاء على حالة الغليان في الشارع الفلسطيني حتى يتم إسقاط قرار ترامب، وإفشال المؤامرات التي تحاك لشعبنا وقضيتنا.