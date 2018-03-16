الافراج عن الأسير تامر أبو عياش

الخليل- وطن للأنباء: أفادت مؤسـسـة مهـجـة الـقـدس للـشـهداء والأسرى، اليوم الجمعة، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير المجاهد تامر سليمان علي أبو عياش (26 عاماً) من بلدة بيت أمر قضاء مدينة الخليل، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة اثنان وثلاثون شهراً.

وأوضـحـت أن قوات الاحتلال اعتقلت عياش بتاريخ 05/07/2015، وأصدرت محكمة عوفر حكماً بحقه بالسجن لمدة اثنان وثلاثون شهراً بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والقيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر تامر أبو عياش ولد بتاريخ 03/07/1992م، وهو أعزب، وله شقيقان تحررا من سجون الاحتلال قبل عدة أشهر وهما يوسف وعمر كانا معتقلان على خلفية انتمائهم في صفوف حركة الجهاد الإسلامي والمشاركة بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال، وأفرج عن الأسير تامر من سجن النقب.