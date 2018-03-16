بحجة مناصرة BDS.. دولة الاحتلال تمنع إيرلنديين من دخولها

القدس- وطن للأنباء: منعت سلطات الاحتلال، اليوم الجمعة، متضامنين إيرلنديين متضامنين مع حقوق الشعب الفلسطيني من الدخول إلى دولة الاحتلال.

وتذرع الاحتلال في منعهما بأنهما "ينويان مضايقة الأجهزة الأمنية"، بحسب ما أفادت به صحيفة "هآرتس" العبرية.

وأوضحت أن الاثنين وصلا إلى مطار "بن غوريون" الدولي قرب تل أبيب على رأس مجموعة من إيرلندا تتألف من 27 عضوا.

وأضافت "تبين أن إحدى أعضاء المجموعة رُفض دخولها إلى إسرائيل قبل عامين، لمشاركتها بمظاهرات عنيفة في مناطق التماس، ما دفع أمن المطار إلى إخضاع جميع أعضاء المجموعة للاستفسارات، ليتبين أن هدفهم الحقيقي لدخول إسرائيل هو مضايقة الأجهزة الأمنية"، على حد ادعاء الاحتلال.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أنه "تم السماح لباقي أعضاء المجموعة دخول إسرائيل بشروط مقيّدة، باستثناء قائديْها".

وقالت سلطة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية إن "أعضاء المجموعة اتفقوا على منح إجابات قصيرة على أسئلة أمن المطار عند وصولهم، بهدف إخفاء نيتهم الحقيقة من دخول إسرائيل".

وكان الكنيست (البرلمان) قد سن قانونا في آذار/ مارس الماضي، يمنع كل من يدعو لمقاطعة الكيان الإسرائيلي من دخول أراضيها، واستهدف ذلك القانون حينها نشطاء حركة BDS.