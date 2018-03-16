إطلاق البطولة الأولى للدراجات الهوائية الفلسطينية

البيرة- وطن للأنباء: أطلق الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات والدراجات النارية والهوائية، اليوم الجمعة، البطولة الأولى للدراجات الهوائية، للعام الجاري في مدينة البيرة بمشاركة 56 مشاركا في فئتي سباق الطريق والجبلي.

وقال رئيس الاتحاد عبد الله الشعراوي إن أهمية البطولة تكمن في أنها ستحدد الفريق الذي سيتم الاستثمار فيه للمشاركة في البطولات الدولية، خاصة البطولة الآسيوية المقررة في العاصمة الاندونيسية جاكارتا بعد خمسة أشهر.

وفاز في سباق الطريق، كيتي جاد الله، عمران الشنطي، صدام طباخي، براء عامر، طارق صندوقة، غيث أبو سرور، أيوب غزاوي، عدلي الجوهري، حسين أبو رميلة، عيسى عمرو.

وعن فئة الجبلي فاز كل من أسامة عصاعصة، عميد عامر، وجدي الراعي، محمد حطاب، سري حماد، وسيم مخلوف، عمران الشرباتي، محمد السايح، مجاهد حجير، عزت مكركر.