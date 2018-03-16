نقابة الخدمات البريدية تكرم العاملات في البريد بمناسبة يوم المرأة

رام الله- وطن للأنباء: بمشاركة مدير عام ديوان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باسم حمودي و ق. أ مدير عام البريد الفلسطيني حسين صوافطه كرم أعضاء رئيس وأعضاء نقابة العاملين في الخدمات البريدية ولجنتها النسوية، النساء العاملات في الإدارات المختلفة للبريد الفلسطيني، لمناسبة يوم المرأة العالمي.

وقال رئيس نقابة العاملين في الخدمات البريدية عماد الطميزي ان هذا التكريم يأتي في طار جهود النقابة نحو تعزيز مكانة المرأة في العمل البريدي وإبراز جهودها في تطوير قطاع البريد وأضاف الطميزي ان المرأة الفلسطيني ناضلت وتحملت الكثير من الأعباء وحان الوقت لإنصافها.

و أشاد حمودي بجهود العاملات في البريد وشكر النقابة على تكريمها للعاملات في البريد مؤكدا على أن المرأة الفلسطينية شريكة في النضال والكفاح مستذكراً الشهيدة دلال المغربي ونضالها المميز.

بدورها، قالت عضو الهيئة الإدارية للنقابة مي سمور إن الواقع المهني يشير إلى أن المرأة الفلسطينية استطاعت، أن تثبت جدارتها وأحقيتها في تولي زمام الأمور مثلها مثل الرجل، وهذا أمر يتطلب إشراكها في مختلف مناحي الحياة، وطالبت سمور وزارة الاتصالات والإدارة العامة للبريد ان تعطي فرص أكثر للعاملات في البريد بتولي المناصب والإدارات المختلفة الى جانب زيادة عدد العاملات في البريد.

وفي مداخلة لعضو المكتب الحركي المركزي للعاملين هبه ابوهاني شكرت النقابة على جهودها واشادت بجهود العاملات في البريد مؤكده على أهمية انخراط العاملات في البريد بالنضال النقابي.

وبدوره هنأ صوافطة العاملات في البريد الفلسطيني بمناسبة الثامن من اذار مؤكداً على دور المرأة البارز في مسيرة تطوير البريد .