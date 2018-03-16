حواتمة يؤكد ضرورة خلق الوقائع على الأرض بتطبيق قرارات "المركزي"

موسكو- وطن للأنباء: اجتمع الأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة ووفد الجبهة مع ممثلي الجالية الفلسطينية والجاليات العربية بحضور، كل من: رئيس الجاليات العربية ،منسق الجاليات العربية ونائب الرئيس ، ممثلي الجالية الفلسطينية والمصرية، والسورية، واللبنانية، والعراقية، وممثل اللجنة السورية للتضامن مع الشعب الفلسطيني (مؤسسة القدس)، والجالية اليمنية.

وقدم حواتمة عرضاً شاملاً للحالة الفلسطينية، الأزمات العربية والشرق أوسطية، السياسة الاستراتيجية والمرحلية الاسرائيلية التوسعية في القدس والضفة الفلسطينية، والحصار على قطاع غزة، كما توقف أمام سياسة إدارة الرئيس الأميركي ترامب المنحازة لإسرائيل وأطماعها الإحتلالية والاستعمارية الاستيطانية تحت "صفقة القرن"، والخطوات الأميركية لشطب القدس واللاجئين من على طاولة المفاوضات وفي المقدمة اعلان ترامب أن الاستيطان لا يشكل عقبة في طريق سلام "صفقة القرن"، والاعتراف بالقدس عاصمة اسرائيل، وتراجع أميركا عن إلتزاماتها تجاه "الأونروا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين" والضغوط لتجفيف تمويل "الأونروا" لشطب قضية وحقوق اللاجئين من على طاولة المفاوضات تحت سقف الإنفراد الأميركي و"عقد المؤتمر الإقليمي لتمرير صفقة القرن.

حواتمة تعرض للازمات والحروب الداخلية في الأقطار العربية، والتدخلات الأميركية العدوانية لتعميق الأزمات وتفكيك الدول العربية.

وقال إن شعار "أميركا أولاً" "أميركا فوق الجميع" يعني رفض قيام عالم متعدد الأقطاب؛ ورفض ترامب احترام والتزام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي تجاه الدول العربية، والقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، واٍلإستهتار بشعوب ودول العالم الثالث في آسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية.

وأكد ضرورة خلق الوقائع على الأرض الفلسطينية بتطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير 5/3/2015، 15/1/2018 وبسحب الإعتراف بإسرائيل التي لا تعترف بحق شعب فلسطين بتقرير المصير والدولة المستقلة وعودة اللاجئين، وكما دعا إلى الالتزام بقرارات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في 10-11/1/2018 وبإجماع كل الفصائل الفلسطينية (14 فصيلاً – فصائل م.ت.ف 12 فصيلاً وحماس والجهاد بتشكيل حكومة وحدة شاملة وانتخابات جديدة رئاسية وبرلمانية وإنهاء الانقسام بدون شروط مسبقة من فريقي الإنقسام.