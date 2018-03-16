مقتل جنديين وإصابة آخرين دهساً قرب يعبد

جنين- وطن للأنباء: قتل جنديان إسرائيليان وأصيب إثنان أخران بجراح تراوحت بين المتوسطة والخطيرة جراء دهسهم، عصر اليوم، بالقرب من مستوطنة " مفو دوتان" المقامة على أراضي المواطنين في يعبد جنوب غرب جنين.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن فلسطينياً يقود مركبة قام بدهس الجنود، مما أسفر عن إصابة 4 منهم بجروح خطيرة بينها حالة حرجة للغاية، توفي إثنان منهم لاحقاً.

وزعم جيش الاحتلال أن الحادث "مدبراً"، وجرى اعتقال المنفذ ونقله للمستشفى بعد إصابته بجروح، ويجري التحقيق معه حول العملية.

وفرض جيش الاحتلال طوقاً أمنياً وأغلق منطقة العملية، واستنفر قواته.