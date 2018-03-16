الاحتلال يغلق يعبد وبرطعة جنوب جنين

جنين- وطن للأنباء: أغلقت قوات الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، محيط بلدة يعبد جنوب جنين وحاجز دوتان، واستنفرت في محيط مستوطنة مابو دوتان في المنطقة.

وقالت مصادر محلية إن المنطقة من عرابة وحتى يعبد وصولا لحاجزي دوتان وبرطعة، وكذلك مدخل مستوطنة حرميش تشهد انتشارا كبيرا لدوريات الاحتلال بمعدل دورية كل 100 متر.

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال منعوا حركة المرور في المنطقة، وأجبروا المركبات على مغادرتها كما أغلقوا مدخل بلدة يعبد.

واستدعت قوات الاحتلال طائرة مروحية للمنطقة فيما لا يستطيع سكان المناطق المحيطة بيعبد من ناحية حاجز دوتان والمواطنين العائدين من حاجز برطعة الوصول لأماكن سكنهم.

ويأتي الاستنفار بعد عملية حاجز دوتان قرب مدخل يعبد والتي قتل فيها جنديان إسرائيليين، حيث تزامنت العملية مع الذكرى الأربعين لاستشهاد أحمد جرار والتي تصادف اليوم، كما يصادف اليوم ذكرى مرور مائة يوم على قرار ترامب نقل السفارة للقدس.