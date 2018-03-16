"المنسق" يأمر بتجميد تصاريح عمل أقارب منفذ عملية جنين

جنين- وطن للأنباء: أمر منسق حكومة الاحتلال في الأراضي المحتلة يؤاف مردخاي، مساء اليوم الخميس، وقف تصاريح العمل لأقارب منفذ عملية الدهس على مدخل مستوطنة "دوتان" في جنين، الأسير المحرر علاء قبها.

وفي بيان من مردخاي، أعلن فيه أنه "وفي أعقاب عملية الدهس بالقرب من "ميفو دوتان"، أمر منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق، الميجور جنرال يوآف مردخاي بتجميد فوري وواسع لتصاريح كافة أبناء حمولة المنفذ قبها- 67 تصريح عمل في الداخل، و 26 تصريح تجاريّ، و4 رخص عمل في مستوطنات الضفة".

وكان قبها نفذ عصر اليوم الجمعة، عملية دهس أسفرت عن مقتل 2 من جيش الاحتلال واصابة آخرين.