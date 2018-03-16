مقتل لاجئين فلسطينيين في سورية

دمشق- وطن للأنباء: قضى الشاب "محمد محمود دايس الخطبا" (28 عاماً) إثر تعرضه لطلق ناري من جهة مجهولة في بلدة تل شهاب القديمة حيث أدت إصابته إلى وفاته على الفور، فيما لم تعرف ملابسات الحادث حتى الآن.

يذكر أن حوادث القتل والاغتيالات والخطف باتت هاجساً يؤرق سكان جنوب سورية وذلك نتيجة تكررها بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

إلى جانب ذلك، قضى الشاب "مصطفى عمر محمد" من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني وأحد أبناء مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين بحلب، وذلك أثناء قتاله إلى جانب قوات الجيش السوري في بلدة جسرين في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بحسب ما أرودت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية".

وبحسب فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية فإن حصيلة المجندين الفلسطينيين من جيش التحرير الفلسطيني الذين قضوا منذ بداية الحرب في سورية، ارتفع إلى (240) ضحية.

وأشار فريق الرصد إلى أن معظم الضحايا قضوا إثر اشتباكات اندلعت في مناطق متفرقة من سورية غالبيتهم في ريف دمشق.